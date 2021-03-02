Эксперты: цены в России растут быстрее мировых, но социального взрыва ждать не стоит

Цены в России растут быстрее среднемирового уровня и быстрее, чем в развитых и первых развивающихся странах. Об этом говорит директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, пишет The Bell. О том, что, число финансово пострадавших от последствий пандемии россиян превысило среднемировой уровень, говорилось и в исследовании NielsenIQ.

Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов отмечает, что кроме прочего, Россия в 2020 году нарастила экспорт сразу по нескольким позициям — например, по сахару. Из-за этого мировые цены стали сильнее влиять на внутренние. Для большинства россиян расходы на еду составляют более 40% семейного бюджета, отмечал профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Реальные располагаемые доходы населения в России в 2020 году упали сильнее, чем во многих странах, — на 3,5%. В еврозоне они выросли на 1,6%, в ЕС в целом — на 1,5%, следует из данных Евростата, напоминает The Bell.

Государственное регулирование цен, скорее всего не поможет, отмечает издание. Эксперименты 2007-2008 и 2015 годов заканчивались сокращением производства и резким ростом «замороженных» цен после «разморозки». При всем этом эксперты не видят предпосылок для социального недовольства, о котором ранее сообщал Bloomberg. Большинство экономистов назвали оценку агентства излишне драматичной, а рост цен на продовольствие в России ожидаемым и некритичным.

Ожидания людей находятся на негативном уровне, но панических настроений у населения нет, уверен Остапкович из ВШЭ. Хотя проблему роста цен всегда называют в числе самых популярных у населения, сейчас она так остро не стоит, говорит замдиректора «Левада-центра»* Денис Волков. По опросам центра, сейчас ее считают основной проблемой меньше 60% населения. А, например, в начале 2015 года, когда упал рубль и цены росли каждый день, доля таких респондентов была больше 80%. Только в длительной перспективе недовольство населения подорожанием продуктов приводит к росту напряжения, повышению критического отношения к власти и падению рейтингов, говорит социолог.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.