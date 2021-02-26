Главное в политике за 26 февраля

ГЛАВНОЕ

• Все больше россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом — об этом заявил 41% респондентов «Левада-центра»*, что стало максимумом с 2014 года. В основном опрошенные говорят, что он «засиделся», «надоел» и ему «пора на пенсию». Последнее десятилетие правление Путина — это период застоя, пишет социолог Алексей Захаров. «Якорем популярности Путина остаются травмы, пережитые людьми за первое постсоветское десятилетие», — считает он. Но растет молодое поколение, которое не застало первого постсоветского десятилетия.

• Живым ответом на вопрос: «Если не Путин, то кто?» был Борис Немцов, поэтому его и убили, уверен политик Илья Яшин: «Он был альтернативой Путину — и в то же время полной его противоположностью <…> Мог отодвинуть на второй план амбиции и найти общий язык с кем угодно. Немцов обладал несомненным международным авторитетом, который он использовал во благо России. Немцов не боялся идти на выборы. Достойно принимал поражения, но умел выигрывать даже в безнадежных ситуациях». Расследованием убийства Немцова сейчас занимаются несколько групп журналистов, сообщила его дочь Жанна Немцова: «Я думаю, что мы очень скоро узнаем много новых подробностей».

• 27 февраля москвичи возложат цветы на месте убийства Немцова. Различные акции памяти политика пройдут и в других городах России, а также за ее пределами.

• Безопасность главному критику Путина современности Алексею Навальному сегодня гарантировал директор ФСИН Александр Калашников — он подтвердил, что оппозиционера этапировали в колонию, но не уточнил в какую именно. Сторонники Навального опубликовали его письмо, которое он написал из СИЗО за несколько дней до отправки по этапу. «Слушайте любимую музыку и чаще бывайте на свежем воздухе», — советует он.

• Из-за отказа Amnesty International считать Навального узником совести организацию покинул член британского парламента Крис Брайант, который состоял в ней 35 лет. Российские суды он назвал «марионетками Путина» и обвинил AI в том, что подарила российскому президенту хороший пиар-ход. В Amnesty сегодня отвергли утверждения о том, что лишили Навального статуса узника совести в результате лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов. Свои выводы по делу Навального 1 марта представят эксперты ООН.

ВОЙНА

• Джо Байден провел первую военную операцию — США нанесли авиаудар по проиранским силам на востоке Сирии. Источник Reuters в администрации Байдена заявил, что Вашингтон при этом не хочет, чтобы ситуация переросла в более серьезный конфликт.

• Удар «Искандерами» по сирийской больнице показало Минобороны России, говоря о высокой эффективности ракетного комплекса, пишет исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

• Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли рекордных $1,83 трлн, несмотря на пандемию коронавируса и последующее сокращение мировой экономики. Рост составил 3,9%, говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

РОССИЯ И МИР

• Награду в $250 тыс. объявило ФБР за данные, которые помогут найти и задержать российского политконсультанта Константина Килимника и близкого президенту бизнесмена Евгения Пригожина. Килимник работал у экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, а Пригожин был основным спонсором «Агентства интернет-исследований», которое создало сеть для влияния на внутренние дела США.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.