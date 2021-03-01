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Остановлено финансирование партии Зеленского «Слуга народа»

01.03.2021

Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии «Слуга народа». В ее отчетах нашли признаки нарушений закона. 

В НАПК сообщили, что обнаружили в документах признаки служебного подлога, присвоения или растраты, а также нарушения порядка финансирования партии и агитации. Признаки криминала нашли и в отчетах еще двух политических сил. В данных 11 партий выявлены нарушения отчетности. НАПК составила протоколы в отношении их лидеров, материалы по уголовным преступлениям направили в Национальную полицию. 

В партии «Слуга народа» заявили, что выясняют причины остановки госфинансирования и анализируют замечания контролирующего органа. 

Ранее в конце 2020 года НАПК остановило госфинансирование партии «Батькивщина», объяснив это нарушениями в ее отчетности. «Батькивщина» обратилась в суд, идет рассмотрение иска. В январе 2021 года подобное решение было вынесено по партии «Голос» из-за оформления документов. Те также обратились в суд.

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