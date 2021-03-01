Пашинян заявил о возможном возврате к полупрезидентской форме правления в Армении

В октябре в Армении пройдет референдум по новой Конституции или поправкам в нее, заявил на митинге премьер Никол Пашинян.

«Конституция, которая была принята в 2015 года и вошла в силу в 2018-м, выявила для нас огромное количество недостатков, в том числе она таит риски для создания кризисных ситуаций. Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из наилучших вариантов», — цитирует его SputnikАрмения.

По словам Пашиняна, этот процесс должен быть осуществлен в условиях тесного сотрудничества с парламентом, правительством, политическими силами, президентом и гражданским обществом. До самого референдума парламент сможет изменить некоторые статьи Конституции, для которых не нужно народное голосование.

Сегодня в Ереване проходят митинги сторонников и противников Пашиняна. Политический кризис начался в стране 25 февраля, когда Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба Оника Гаспаряна. Президент прошение вернул. Пашинян назвал этот шаг необъяснимым и непонятным решением, а его соратник по фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил о возможности импичмента президенту.