Илья Яшин: Навальный справится

Навальный этапирован в исправительную колонию города Покров во Владимирской области. Не удивлюсь, если это не случайно. У Путина специфическое чувство юмора. Легко могу себе представить, как он, мерзко хихикая, говорит: «Сделайте так, чтобы пациент сидел ПОД ВЛАДИМИРОМ».

Про колонию эту рассказывают жуткие вещи. Красная зона, где администрации помогают поддерживать порядок так называемые «активисты» из числа самих заключённых. Людей здесь систематически подавляют и ломают, режим направлен на максимальную изоляцию и унижение человеческого достоинства. «Чтобы глаза поднять не смел без разрешения», — рассказывает отсидевший здесь бывший политзек Константин Котов.

Конечно, Навальному будет очень сложно. Невозможно не переживать за него.

Пару лет назад мы говорили с ним про тюрьму. Он прекрасно понимал, разумеется, что рано или поздно могут посадить.

«Совсем не боишься?» — спросил я.

Навальный пожал плечами.

«У нас полстраны сидело, — сказал он. — Мой брат сидел, причем не вылезал из штрафного изолятора. Толокно с Алехиной отсидели. Ну и ничего вроде, в колонии тоже можно жить, а не существовать. Это тоже жизненный опыт. Другие справились, не сломались. Значит, и я справлюсь, если надо будет».

Я уверен, что справится.

Они Навального пытаются сломать уже много лет, но ничего не выходит. И в колонии не сломают.

Кстати, думаю, что исполнители не будут особо усердствовать.

Во-первых, каждый сотрудник ФСИН понимает, что за незаконные действия в отношении Навального, вполне возможно, придётся отвечать и точно не получится остаться в тени. Если уж ликвидаторов из ФСБ вычислили и назвали их имена, то что говорить про несчастного охранника из провинциальной колонии.

Во-вторых, я много раз видел, как силовики общаются с Навальным. Да, выполняют приказы — наручники надевают, в автозак заводят, дверь камеры запирают. Но все равно как-то немного смущенно это всё делают, неуверенно. Черт его знает, как жизнь сложится. Может, перед тобой и правда будущий президент страны?

Показательный момент, к слову: по словам правозащитников, этап, которым доставили Навального в колонию под Покровом, впервые за много лет не подвергся «профилактическому избиению».

Навального отправили в колонию, чтобы система его сломала. Но вот увидите — Навальный сам эту систему сломает и выйдет победителем.

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