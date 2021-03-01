В России подан первый иск против признания физического лица СМИ-иноагентом

Дарья Апахончич* требует признать решение о признании ее иноагентом незаконным. Обращение направлено в Ленинский районный суд Петербурга. Интересы девушки представляет адвокат «Агоры» Александр Передрук, сообщил глава организации Павел Чиков.
В иске говорится, что Минюст нарушил нормы российских и международных законов, включив ее в список, так как это нарушает конституционные принципы равенства и право гражданина на свободу мнения и уважение частной жизни. Она также требует, чтобы ведомство в суде доказало, что она когда-либо получала деньги или другое имущество из-за границы для создания или распространения материалов. Именно на этом основании граждан могут назвать иностранными агентами — Апахончич* заявляет, что в таком случае причин для включения ее в список нет.
Девушка стала одной из первых россиян, кто получил такой статус. Ее включили в перечень иностранных агентов в декабре 2020 года. По закону, принятому в конце 2019 года, человек может получить статус иноагента, если получает любое финансирование из-за границы и распространяет материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц. Такой человек обязан создать юрлицо для взаимодействия с Минюстом и помечать все свои материалы маркировкой иноагента. В конце 2020 года был принят закон, который позволяет признать иностранным агентом человека, который «осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного государства» или собирает информацию о деятельности России в военной и военно-технической сферах.
1 марта 2021 года вступилв силу закон об уголовной ответственности для иноагентов, которые не соблюдают требования законодательства в отношении таких лиц. Предусмотрены штрафы и до пяти лет лишения свободы за «злостное уклонение» от включения в реестр, непредоставление отчета о своей деятельности или распространение материалов без маркировки.
*Дарья Апахончич — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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