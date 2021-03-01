Молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко: Выход один — вакцинация

Свежий опрос «Левады»* показал, что 60% россиян не хотят прививаться от коронавируса. Это очень плохо, учитывая, что западный мир медленно, но верно входит в третью волну. В Германии динамика спада числа новых заразившихся начала уменьшатся около двух недель назад, репродуктивное число R, которое отражает, сколько людей, в среднем, заражает один заболевший, крутится вокруг единицы и, как сообщает институт Роберта Коха (условный аналог Роспотребнадзора), среднее R за 7 дней уже преодолело этот условный порог, за которым начинается экспоненциальный рост. И дальше, по прогнозам, оно будет только расти. Причина – новые штаммы, главным образом британский, которые передаются эффективнее старых. Важно, что рост числа заболевших идет на фоне достаточно жесткого локдауна, в котором мы сидим с конца декабря. То есть если немного ослабить меры, рост пойдет гораздо бодрее. А меры уже начали ослаблять, например, дети несколько дней в неделю ходят в школы, а до пасхальных каникул еще месяц. Это, в некотором смысле, цугцванг, потому что держать те же школы закрытыми дальше уже невозможно – люди немножко лезут на стену.

Выход из этого цугцванга один – вакцинация. И тут немецкие власти (и все остальные, за исключением, разве что, властей Израиля, Великобритании и США) не справляются. В Германии первую дозу получили 4,7% населения, обе – 2,4%. Чтобы предотвратить избыточную смертность, сначала прививают пожилых и людей с тяжелыми хроническими болезнями – другими словами, первая фаза вакцинации, которая разворачивается сейчас, не оказывает существенного влияния на динамику роста числа заболевших. Ее функция – предотвратить большое количество смертей среди самых уязвимых категорий. Это гуманно, но это означает, что нас ждет быстрый рост в самое ближайшее время, потому что скорость вакцинации чудовищно низкая. Правительство обещает добраться до вакцинации молодых и здоровых (читай: самых активных распространителей) только во втором квартале, а это еще несколько месяцев. Не говоря уж о том, что до конца года ни один из производителей не успеет закончить испытания своих вакцин на детях – а значит, огромный процент активных переносчиков останутся неиммунными. Короче, ничего хорошего минимум до лета не предвидится.

В такой ситуации каждому, у кого есть возможность привиться, нужно прививаться – любой вакциной, для которой показана хоть какая-то эффективность (из российских вакцин к этой категории относится только «Спутник»). Причем прививаться нужно и тем, кто переболел. Многие даже вроде бы понимающие люди пишут, что это безобразие и преступный расход вакцин, но так кажется лишь на первый взгляд. Если же посмотреть повнимательнее, то переболевшие давно и особенно в легкой форме – инкубаторы для выведения новых штаммов коронавируса. Их иммунитет часто уже очень слабый и не предотвращает ни заражение, ни длительное размножение патогена. Но при этом какие-то антитела образуются и немножечко подселившийся повторно вирус атакуют. В результате хилые вирусы погибают, а более приспособленные, отрастившие себе устойчивость к этим антителам, наоборот, выживают и процветают, передаваясь от одного переболевшего к другому. Вакцинация дает более выраженный и, что не менее важно, более стабильный иммунитет – практически у всех привитых антитела в большом количестве есть, в отличие от многих переболевших в легкой форме, у которых их мало. Более того, иммунный ответ на вакцину у переболевших даже сильнее, чем у тех, кто не болел и привился два раза, я об этом писала подробно. Ну и совершенно точно вакцина защитит вас от тяжелого течения, причем, скорее всего, вызванного любым из известных штаммов.

Так что не стоит играть с судьбой в орлянку, и надеяться, что пандемия вот-вот сойдет на нет и мы вернемся к нормальной жизни. Вернемся, но не прямо сейчас, а когда значительная часть населения планеты переболеет или привьется. На Земле живет примерно 7 миллиардов человек, а переболело, по последним данным, 114 миллионов. Даже если умножить это число на 10, ни о каком коллективном иммунитете говорить не приходится. При таком объеме кормовой базы вирус никуда не уйдет – с чего бы это вдруг?

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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