Саркози осужден на реальный срок за коррупцию

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием — его приговорили к трем годам лишения свободы, два из них он будет отбывать условно. Сам он вины не признал . Таким образом Саркози стал первым президентом Франции, которого приговорили к реальному сроку заключения. Ранее Жака Ширака признавали виновным в создании фиктивных рабочих мест в бытность мэром Парижа. Но он получил условный срок.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно. Аналогичные сроки обвинение просило и для адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Эрзог и Азибер сегодня также осуждены.

Би-би-си отмечает, что на март у Саркози намечен новый суд, где бывшего президента и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.