Бизнес-омбудсмен предложил ввести налоговую амнистию для компаний, пострадавших от пандемии

В России нужно ввести налоговую амнистию для компаний, пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений. Об этом заявил уполномоченный по защите прав бизнеса Борис Титов.

Он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, которое цитирует Forbes. Там говорится, что, по данным опросов, каждая десятая компания в России планирует начать процесс банкротства в этом году. Титов предлагает признать безнадежной к взысканию сумму долга по налогам на 1 февраля 2021 года для ряда компаний. Речь идет о бизнесе с оборотом до 2 млрд рублей и падением выручки за 2020 год более чем на 20% по сравнению с 2019. Кроме того, амнистию по налогам предлагается ввести для любых компаний, выручка которых снизилась на 50% и более.

Также в числе предложений Титова: списать половину кредитов на возобновление деятельности компаниям, которым не удалось сохранить 80% персонала, ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости, принять специальный налоговый режим на основе УСН для общепита, продлить на год отсрочку по оплате муниципального или государственного имущества при его выкупе, продлить сроки обращения за льготными условиями продления договоров аренды и предоставлять поддержку не по кодам ОКВЭД, а по масштабам падения выручки.

По данным опроса, проведенного аппаратом Бориса Титова, снижение налоговой нагрузки сейчас является наиболее востребованной мерой поддержки для бизнеса.