Более половины россиян считают коронавирус биологическим оружием

Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром»*. Доля тех, кто не боится COVID-19, сейчас достигла самых высоких значений с февраля прошлого года. Около трети (28%) опрошенных не знают лично никого, кто бы болел этой инфекцией. Только 17% респондентов болели сами, либо заразились их сожители, члены семей. 42% лично знают переболевших.
Заметно выросло количество нежелающих привиться от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V». Если в декабре 2020 года таковых было 38%, то сейчас уже 62%. 4% опрошенных на данный момент получили вакцину. При этом меньше всего готовых привиться среди молодежи. В числе тех, кто боится заразиться, прививку хотят сделать 37%. Основные опасения — угроза побочных эффектов, незавершенные испытания препарата, 16% считают, что получать вакцину нет смысла.
64% респондентов считают коронавирус искусственно созданным, новой формой биологического оружия. Такая версия наиболее популярна среди россиян от 40 лет и тех, кто получает новости в основном от друзей и знакомых. Только 23% уверены, что вирсу возник естественным путем.
*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.