Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Несколько десятков демонстрантов, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, ворвались в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване.

«Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание», — сказал один из участников акции, передает «Интерфакс».

Оппозиционеры вошли в здание, несмотря на противодействие полицейских. Затем они стали скандировать «Армения без Никола». Однако дальше КПП оппозиционеры пройти не смогли, отмечает SputnikАрмения.



На вечер 1 марта в Ереване анонсирован большой митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Премьер также созвал своих сторонников, но в другом месте.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба Оника Гаспаряна. Президент прошение вернул. Пашинян назвал этот шаг необъяснимым и непонятным решением, а его соратник по фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил о возможности импичмента президенту.

Саркисян сегодня заявил, что выполняет свои функции объективно, исключительно в рамках закрепленных Конституцией полномочий, принимая решения на основе национальных и государственных интересов, передает SputnikАрмения. «Президент республики неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность к объединению за столом переговоров, устранению разногласий между политическими силами и поиску взаимоприемлемых решений», — говорится в заявлении Саркисяна.