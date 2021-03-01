Возбуждено еще одно дело о «сливе» данных попутчиков Алексея Навального

Как сообщает «КоммерсантЪ», подозреваемым по делу проходит майор полиции, который якобы продал информацию из базы данных «Розыск-Магистраль». Рапорт об этом был подан сотрудниками УСБ ГУ МВД по Петербургу в январе. Так, 8 и 9 сентября 2020 года в базу заходил майор петербургской полиции, которого, по данным проверки, интересовала информация о рейсах из Томска в Домодедово 20 и 21 августа 2020 года и данные о пассажирах конкретного полета компании S7. Возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий.
Предположительно, это дело и стало поводом для субботнего задержания на Московском вокзале Петербурга журналистки издания Baza Мяйле Мачюлите. Редакция заявила, что девушке позвонил знакомый сотрудник полиции и назначил встречу, пообещав передать ей важную информацию. На месте ее задержали сотрудники УСБ МВД. Позже стало известно, что журналистку семь часов допрашивали без адвоката в ГСУ СК по Петербургу с участием сотрудников МВД и ФСБ. Сейчас она находится в статусе свидетеля под подпиской о неразглашении.
Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. После экстренной посадки его переправили в берлинскую клинику «Шарите», там специалисты пришли к выводу, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». 14 декабря вышло расследование Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel, авторы которого заявили, что к отравлению могут быть причастны сотрудники ФСБ, которые сопровождали его в поездках несколько лет. Выводы сделаны на основе биллинга телефонных звонков и данных о перелетах. 19 января стало известно об уголовном деле в отношении полицейского из Самары, который мог передать служебные данные расследователям.