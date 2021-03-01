Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений выставлены на продажу

Об утечке базы данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android сообщили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.

«КоммерсантЪ» ознакомился с базой от 24 февраля, как выяснилось, она содержит адреса электронной почты, пароли, логины пользователей, а также данные о странах и оплате премиум-аккаунтов. В одном из образцов из архива содержится информация об устройствах пользователей VPN, включая серийные номера, типы телефонов и бренды.

Полученные сведения, по мнению экспертов, мошенники могут использовать для фишинга и хакерских атак.

VPN-приложения позволяют клиентам подменять реальный IP-адрес, чтобы посещать заблокированные в своей стране веб-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.