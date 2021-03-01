Российские суды стали в шесть раз чаще арестовывать протестующих

В 2021 году задержанных на акциях протеста суды в шесть раз чаще отправляют под арест и намного реже штрафуют. В совокупности за участие в протестах в поддержку Алексея Навального московские суды вынесли постановлений об арестах как минимум на 18 лет, пишет «Проект» после изучения судебной статистики. Вообще на митингах этого года задержали больше людей, чем после крупнейших акций 2017 и 2019 годов вместе взятых, отмечает издание.

Каждого третьего задержанного этой зимой отправили под арест (33% из почти четырех тысяч изученных журналистами дел). В 2019 году доля арестов составляла 5%. Женщин среди всех арестованных в этом году 15%, а два года назад было только 5%.

Юрист «ОВД-Инфо» Александра Баева отмечает, что суды часто не учитывали смягчающие обстоятельства — наличие у задержанных маленьких детей, болезни, справки об инвалидности, первое задержание. Московские суды не остановило и то, что спецприемники города оказались переполнены.

Задержанные этой зимой уже провели в спецприемниках в общей сложности как минимум 18 лет, а сумма штрафов составила чуть больше 6 млн руб.