Число финансово пострадавших от пандемии россиян превысило среднемировой уровень

Количество финансово пострадавших от последствий пандемии коронавируса россиян с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, пишет «КоммерсантЪ». Этот показатель выше, чем в среднем по миру (46%).

Отмечается, что и среди 47% россиян, которые не столкнулись с уменьшением доходов, 16% стали внимательнее контролировать траты. Таким образом, 69% респондентов в России оказались вынуждены экономить.

20% потребителей в России при покупке выбирают самый дешевый продукт в категории. Усиливается запрос и на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам, об этом заявили 92% респондентов.