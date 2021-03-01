Алексею Навальному присудили премию фонда Немцова

Соучредители и Совет Фонда Бориса Немцова присудили Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

«Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире», — говорится в сообщении фонда.

Навальный после решения суда о замене ему словного срока по делу «Ив Роше» на реальный этапирован в колонию Владимирской области. По некоторым данным, отбывать наказание он будет в покровской ИК-2, но официально ФСИН об этом не сообщала.