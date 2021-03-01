Трамп намекнул на участие в выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что, возможно, будет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году; при этом он повторил свои прежние утверждения о том, что у него «украли» выборы 2020 года. Об этом он заявил, выступая на Конференции консервативных политических действий в Орландо.

Как передает Reuters, Трамп пообещал помочь республиканцам вернуть утраченное большинство в Палате представителей и Сенате США на выборах в Конгресс 2022 года.

«С вашей помощью мы вернем Палату, мы выиграем Сенат, а затем республиканский президент триумфально вернется в Белый дом. Интересно, кто это будет? — сказал он, улыбаясь. — Кто, кто, кто это будет, мне интересно».

В ходе опроса 55% участников конференции заявили, что проголосуют за Трампа за выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году. Губернатор Флориды Рон ДеСантис занял второе место с 21%. Отдельный вопрос касался того, должен ли Трамп снова баллотироваться в 2024 году. На него 68% ответили, что должен, а 32% выступили против или затруднились ответить.