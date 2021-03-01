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Мосгорсуд объяснил отказ учитывать требование ЕСПЧ освободить Навального

01.03.2021

Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов не стал учитывать требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального, так как Европейский суд «не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации».

В постановлении на сайте суда говорится, что «указанная судебная инстанция <…> не вправе давать судам Российской Федерации какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров», также там отмечается, что утверждения защиты об опасениях за жизнь оппозиционера «являются голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов». 

Мосгорсуд ранее оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Политика приговорили к 2,5 годам колонии на основании того, что он не отмечался во ФСИН, будучи на лечении за границей после отравления. 16 февраля ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального. В выходные стало известно, что, возможно, оппозиционера этапировали в ИК-2 во Владимирской области. Официально ФСИН об этом не сообщала.

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