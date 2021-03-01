Мосгорсуд объяснил отказ учитывать требование ЕСПЧ освободить Навального

В постановлении на сайте суда говорится, что «указанная судебная инстанция <…> не вправе давать судам Российской Федерации какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров», также там отмечается, что утверждения защиты об опасениях за жизнь оппозиционера «являются голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов».
Мосгорсуд ранее оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Политика приговорили к 2,5 годам колонии на основании того, что он не отмечался во ФСИН, будучи на лечении за границей после отравления. 16 февраля ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального. В выходные стало известно, что, возможно, оппозиционера этапировали в ИК-2 во Владимирской области. Официально ФСИН об этом не сообщала.