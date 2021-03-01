В Минэкономики назвали спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты в России

В министерстве сообщили агентству, что совместно с Росстатом и налоговой службой ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. «Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», — сказали в ведомстве.
В Bloomberg ранее на данных собственного анализа сообщили, в каких государствах максимальный за шесть лет рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс. По данным агентства, это произойдет в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В их число вошли Россия, Бразилия, Турция, Нигерия и Индия.
Россияне, как писало агентство, хорошо помнят взлетевшие цены на продукты и пустые прилавки магазинов после развала СССР. Bloomberg напомнил о том, что власти страны ввели тарифные квоты на экспорт зерновых и установили предельные цены на ряд продуктов, и допустил, что это может привести к росту инфляции. Также агентство привело выводы Счетной палаты о том, что регулирование цен на продовольствие может привести к дефициту некоторых продуктов.
В 2020 году продовольствие в России подорожало на 6,7% (по сравнению с ростом на 2,6% годом ранее), сообщал Росстат.