Названы победители премии «Золотой глобус»

Премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников», ее автор Хлоя Чжао удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Об этом сообщает «АфишаDaily».

В номинации «Лучший мюзикл/комедия» победу одержал «Борат-2». Исполнитель главной роли в картине Саша Барон Коэн получил награду как лучший комедийный актер. Премия за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле досталась Розамунд Пайк (фильм «Аферистка»).

Лучшей актрисой драматического фильма стала Андра Дей («Соединенные штаты против Билли Холидей»), лучшим актером — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»). Приз за лучший сценарий получил Аарон Соркин «Суд над чикагской семеркой».

В категории «Лучший анимационный фильм» победила «Душа», в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — «Минари». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», лучшим комедийным телесериалом — «Шиттс Крик», лучшим мини-сериалом — «Ход королевы».