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Названы победители премии «Золотой глобус»

01.03.2021

Премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников», ее автор Хлоя Чжао удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Об этом сообщает «АфишаDaily».

В номинации «Лучший мюзикл/комедия» победу одержал «Борат-2». Исполнитель главной роли в картине Саша Барон Коэн получил награду как лучший комедийный актер. Премия за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле досталась Розамунд Пайк (фильм «Аферистка»).

Лучшей актрисой драматического фильма стала Андра Дей («Соединенные штаты против Билли Холидей»), лучшим актером — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»). Приз за лучший сценарий получил Аарон Соркин «Суд над чикагской семеркой».

В категории «Лучший анимационный фильм» победила «Душа», в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — «Минари». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», лучшим комедийным телесериалом — «Шиттс Крик», лучшим мини-сериалом — «Ход королевы».

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