В Петербурге задержана журналистка Baza Мяйле Мачюлите

Журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите задержали на Московском вокзале Петербурга.

В Telegram-канале издания сообщается, что незадолго до задержания с журналисткой связался ее знакомый сотрудник полиции и сообщил, что хочет передать ей важную информацию, назначив встречу на Московском вокзале.

Во время встречи Мяйле Мячюлите задержали люди с удостоверениями УСБ МВД, сообщил ее брат, который пришел с ней на вокзал. Связи с журналисткой некоторое время не было. Затем Baza сообщила, что девушка находится на следственных действиях в ГСУ по Петербургу. На просьбу предоставить ей адвоката собеседники издания ответили отказом. Причины задержания неизвестны.



