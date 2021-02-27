«Медиазона»: Навального перевели в в колонию во Владимирской области

Алексея Навального перевезли во Владимирскую область. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии №2.

«Медиазона» со ссылкой на собственный источник сообщает, что оппозиционер находится во Владимирской области с 26 февраля. Портал «Ярновости» со ссылкой на собеседника во ФСИН передает, что сейчас политик находится в СИЗО в Кольчугино, оттуда его отвезут в ИК-2. В колонии сообщили СМИ, что не располагают такой информацией и не разглашают данные об осужденных.

О том, что Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина», стало известно накануне. В изоляторе оппозиционер находился после того, как его задержали в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. Суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на 2,5 года реального, мотивируя это тем, что политик не отмечался во ФСИН во время лечения.

В ИК-2 во Владимирской области ранее содержался активист Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье.