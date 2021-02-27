США объявили о готовности ввести антироссийские санкции в ближайшее время

По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, процесс оценки займет «не месяцы, а недели». В частности, причиной для ограничений могут стать предполагаемое участие России в кибератаке на госведомства США, вмешательство в президентские выборы в 2020 году и возможный сговор с талибами против американских войск в Афганистане.
Кибератаку, о которой идет речь, называют самой опасной в истории США. В декабре стало известно, что хакеры, вероятно, связанные с российскими спецслужбами, минимум с весны 2020 года получили доступ к системам 250 американских госучреждений и крупных компаний. Летом 2020 года The New York Times сообщила, что российская военная разведка тайно объявила награду для боевиков за убийство военных международной коалиции в Афганистане. В октябре 2020 года это же издание со ссылкой на свои источники сообщило, что российские хакеры получили доступ к американским базам данных для попытки влияния на президентские выборы и помощи Дональду Трампу.