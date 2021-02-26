Собянин решил оставить Лубянскую площадь без памятника

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что памятника на Лубянской площади установлено в ближайшее время не будет, так как монумент должен объединять общество, а не раскалывать его. Ранее москвичам предложили выбрать между двумя историческими фигурами, которым стоит установить памятник — основателем ВЧК Феликсом Дзержинским и князем Александром Невским.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что «сегодня огромное количество более актуальных тем», и обещал вернуться к этому вопросу позже.

Дискуссия о памятнике на Лубянской площади возобновилась в феврале, когда восстановить памятник Дзержинскому предложили несколько писателей, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов. К обращению присоединились в организации «Офицеры России», и именно их инициатива официально стала причиной рассмотрения вопроса. В Общественной палате Москвы было решено провести голосование, но в качестве альтернативы предложили только кандидатуру Невского. Ранее звучали предложения об установке памятника Ивану III, Юрию Андропову или восстановлении фонтана.