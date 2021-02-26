Суд назначил дату рассмотрения дела Соболь о проникновении в жилище

Предварительное слушание по уголовному делу против Любови Соболь о проникновении в жилище суд назначил на 4 марта.

«В очередной раз у нас сверхзвуковое правосудие: еще в 12:00 нам вручали обвинительное в прокуратуре г. Москвы, а сейчас, уже после окончания рабочего дня, мне позвонили из суда и сообщили, что предварительное по теще Кудрявцева молниеносно назначено на 4 марта», — написал в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Сегодня прокуратура утвердила обвинение Любови Соболь по делу о проникновении в квартиру возможного участника отравления Алексея Навального, сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Потерпевшей по делу признана теща сотрудника ФСБ. В обвинительном заключении говорится, что Соболь «схватила ее за левую руку своей рукой и оттолкнула от входной двери своим плечом», а также «незаконно проникла в данную квартиру и, обойдя помещение жилища, его покинула».



Кудрявцева назвали одним из участников покушения на Алексея Навального по итогам расследования The Insider и Bellingcat. Позже политик выяснил, что семья офицера ФСБ через два месяца после его отравления купила квартиру, о которой идет речь.