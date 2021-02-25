Главное в политике за 25 февраля

ГЛАВНОЕ

• В Армении новый политический кризис — премьер Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и вывел людей на улицы. Перед этим Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна, так как он снял с должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Тот ранее подверг критике заявления премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе.

• Оппозиция провела в Ереване свое шествие и митинг, где поддержала военных. Пашинян же приказал солдатам и офицерам заниматься своим делом — защитой границ страны. Между тем, в Минобороны России заявили, что Армения вовсе не применяла «Искандеры» в Нагорном Карабахе, высказывания о которых стали поводом к началу политических волнений в Армении. Судя по всему, Пашиняна «ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», считают в российском военном ведомстве.

• Союз армян России поддерживает армянских военных. «Подавляющее большинство российских армянских организаций, которые есть в России и в Москве, считают, что Никол Пашинян, как некомпетентный руководитель и главнокомандующий, мягко говоря, должен уйти», — заявил вице-президент организации Левон Мукасян.

• В Кремле официально сообщили, что наблюдают за событиями в Армении с тревогой. Но источники «Открытых медиа», близкие к администрации президента, говорят, что Кремль считает возможный уход Пашиняна с поста премьера «хорошим уроком для тех, кто верит в изменение режима на площадях».

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 — где именно будет отбывать срок политик, должны известить родственников, когда его доставят в колонию.

• Защита оппозиционера направила новое обращение в комитет министров Совета Европы с призывом потребовать немедленного освобождения Навального и «использовать все возможные средства» для содействия отмене решений российских судов в рамках дела «Ив Роше». Свое письмо с просьбой принять на ближайшей сессии резолюцию, осуждающую неисполнение Россией постановления ЕСПЧ в комитет министров СЕ отправили и правозащитники «Мемориала»*.

• Навальный стал лауреатом премии мужества Женевского форума по правам человека и демократии.

МОСКВА

• Основатель ВЧК или великий князь? Москвичам предложено высказать мнение о том, кому установить памятник на Лубянской площади — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Опрос проходит до 5 марта на портале «Активный гражданин».

• В московском метро появится новая система слежения за пассажирами — она сможет распознавать быстрые движения, пересечения определенных линий и «праздные шатания». Эксперты считают, что техника будет задействована в сборе данных о людях в маркетинговых целях.

• Активисты SERB снова разрушили мемориал на месте убийства Бориса Немцова. 27 февраля сторонники политика намерены возложить здесь цветы. Акции памяти Немцова запланированы в более чем 20 городах по всему миру. В России местные власти отказывают активистам в проведении массовых акций, но те планируют, так или иначе, почтить память политика.

• Небольшое видео о судьбе Бориса Немцова снял Илья Яшин.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• За пять лет компании бизнесмена Аркадия Ротенберга освоили на господрядах в Крыму почти 300 млрд руб. — это примерно четверть всех денег, выделенных на развитие полуострова с 2014 по 2024 год, подсчитал «Проект». Теперь близкий президенту Владимиру Путину бизнесмен строит себе на мысе Сарыч роскошный особняк.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Почти каждая десятая российская компания готовится к закрытию, показал опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова в начале февраля. К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом.

* «Мемориал» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.