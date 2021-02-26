Член парламента Великобритании вышел из Amnesty International из-за решения по Навальному

В объяснении политика, опубликованном в The Telegraph, говорится, что каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, никто не должен подвергаться пыткам и никого нельзя сажать в тюрьму за политические взгляды. Российские суды Брайант называет «марионетками Путина» и говорит, что зол на Amnesty International, которая подарила российскому президенту пиар-ход. Брайант состоял в правозащитной организации 35 лет.
Amnesty International присвоила Алексею Навальному статус узника совести 17 января, когда его задержали сразу по прилете в Россию из Германии. 23 февраля политика лишили статуса, мотивировав это тем, что в 2000-х годах он позволял себе дискриминационные высказывания, от которых не отказался. Сегодня в организации заявили, что принимали решение не под давлением.