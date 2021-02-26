ФБР назначило награду за помощь в аресте «повара Путина» и российского политконсультанта

Объявления появились на сайте ФБР в разделе «Most wanted». Килимник работал политконсультантом у экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. В «деле о вмешательстве России в выборы» он являлся одним из основных фигурантов. В объявлении говорится, что Килимника объявили в розыск за «воспрепятствование правосудию». Там отмечается, что консультант был «связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов», связан с российскими спецслужбами и в 2018 году пытался подкупить одного из участников судебного разбирательства. В ходе расследования Роберта Мюллера сообщалось, что он пытался давить на свидетелей, чтобы те дали ложные показания по «делу Манафорта». Пол Манафорт, на которого работал Килимник, был главой предвыборного штаба Дональда Трампа, его арестовали в рамках этого дела в 2017 году. Следствие считает, что Манафорт и Килимник обсуждали организацию «частных брифингов» для Олега Дерипаски с обсуждением хода предвыборной кампании.
Что касается бизнесмена Евгения Пригожина, он объявлен ФБР в розыск по причине предполагаемого вмешательства в дела США. Бизнесмен, которого связывают с деятельностью ЧВК Вагнера и «фабрики троллей», назвал это «охотой на ведьм» и «шоу с розыском». В объявлении говорится, что Пригожин был основным спонсором «Агентства интернет-исследований», которое с его одобрения создало сеть ботов для влияния на внутренние дела США. В 2018 году суд в Штатах выдал ордер на арест Пригожина, он попадал в базу розыска «Интерпола», но затем уведомление отозвали.