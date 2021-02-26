CIT: Минобороны опубликовало кадры ракетного удара «Искандеров» по сирийской больнице

Об этом сообщила организация Conflict Intelligence Team. На ее сайте говорится, что Минобороны опубликовало кадры ракетного удара в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Искандеры» на вооружении армянских войск показали себя неэффективно во время конфликта в Нагорном Карабахе. Комментируя это заявление, Минобороны опубликовало кадры применения ракет в Сирии, и пользователь Twitter под ником Obretix смог определить, где они были сделаны.
Один из кадров удалось геолоцировать как Национальную больницу сирийского города Азаз. CIT отмечает, что фото или видеозаписей удара по ней найти не удалось, но об атаке в феврале 2016 года сообщали Aleppo Today и правозащитная организация Human Rights Watch. Говорилось, что за 10 дней до удара, когда госпиталь оказался на линии фронта, персонал и врачей эвакуировали.
Россию обвинил в ударе по Азазу на тот момент премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, но Минобороны отрицало пуски ракет на этой территории.
CIT отмечает, что заявления ведомства о том, что «Искандеры» не применялись в Карабахе, также могут оказаться ложными. Главный редактор издания Defence Blog Дилан Мальясов обращал внимание на то, что кадры пуска ракеты армянского «Искандера» публиковались в социальных сетях.
О том, что Минобороны совершает удары по больницам, сообщалось и ранее. The New York Times писала, что в мае 2019 года российские войска атаковали сразу четыре госпиталя в Сирии за 12 часов.