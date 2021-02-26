Эксперты ООН по правам человека готовы озвучить свои выводы по делу Навального

1 марта следователи ООН по правам человека представят свои выводы по делу Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Агнес Калламард, эксперт ООН по убийствам, и Ирен Хан, эксперт ООН по свободе мнений и их выражения, представят выводы своего расследования в Женеве в понедельник в 18:00 мск.

Навального арестовали в Москве по возвращении из Германии после лечения от отравления нервно-паралитическим веществом. Суд по требованию ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Накануне его этапировали в СИЗО.