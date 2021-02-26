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Прокуратура утвердила обвинение Любови Соболь

26.02.2021

Прокуратура утвердила обвинение Любови Соболь по делу о проникновении в квартиру возможного участника отравления Алексея Навального. 

Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин. Дело Соболь касается проникновения в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Он мог участвовать в отравлении Алексея Навального. В обвинительном заключении говорится, что юрист «схватила [тещу Кудрявцева] за левую руку своей рукой и оттолкнула от входной двери своим плечом», а также «незаконно проникла в данную квартиру и, обойдя помещение жилища, его покинула». 

Несмотря на то, что жители квартиры уверяли, что Соболь была одна, следствие обнаружило в жилище также отпечатки пальцев главы предвыборного штаба Любови Соболь Ольги Ключниковой. 

Кудрявцева назвали одним из участников покушения на Алексея Навального по итогам расследования The Insider и Bellingcat. Позже политик выяснил, что семья офицера ФСБ через два месяца после его отравления купила квартиру, о которой идет речь. В реестре имя жены Кудрявцева заменено на «Российскую Федерацию».

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