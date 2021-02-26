Фонд главы партии «Новые люди» выкупил Sports.ru

Владельцем интернет-издания Sports.ru стал инвестиционный фонд председателя партии «Новые люди», основателя компании Faberlic, Алексея Нечаева. Как сообщает само издание, свои доли фонду продали Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%).

Sports.ru, чья ежемесячная аудитория составляет более 20 млн человек, станет центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов. Помимо основного бизнеса Sports.ru в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей.

«Наши амбиции не ограничиваются экспансией внутри спортивного рынка. Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, — любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», — сообщил генеральный директор Sports.ru Марк Тен.