Алексей Навальный: Чаще бывайте на свежем воздухе

Прогулка у меня ежедневная. Мало того, она обязательная. Освободить от нее может только врач (типа как в школе от физкультуры). Но мне этого не надо, я прогулки люблю (физкультуру не любил).
Происходит это так. Сначала голос командного центра нашего корабля объявляет из стены:
- Собирайтесь по сезону без вещей и документов.
Минут через 15 дверь открывается, тебя обыскивают, и с руками за спиной ты идешь к лестнице. Там дежурный врубает сирену, и она орет все время, пока идешь по лестнице. А дежурный еще очень лихо проводит металлическим ключом по перекладинам перил, отчего получается «ТРРРР», более оглушительное, чем сирена.
На первом этаже есть прогулочные дворы. Тебя заводят в один из них - это на самом деле такая же камера, но вместо крыши у нее решетка. Сверху ходит чувак в тулупе и надзирает за всеми гуляющими. Ему очень холодно. Еще сверху видеокамера и куча колючей проволоки, еще решетки и полоска примерно полтора метра шириной, через которую видно небо. В клеточку. На всю катушку играет радио «Ретро» - громко, это чтобы перекрикиваться было невозможно.
Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую - против.
Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?)
Под обычную музыку я просто иду, а под техно - иду и мотаю головой в такт.
В эти моменты я представляю, что тусуюсь с теми чуваками из знаменитого скетча с Джимом Керри, где они зажигают под What is love. Обожаю это.
Ну и вы тоже слушайте любимую музыку и чаще бывайте на свежем воздухе.