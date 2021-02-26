Алексей Навальный: Чаще бывайте на свежем воздухе

Прогулка у меня ежедневная. Мало того, она обязательная. Освободить от нее может только врач (типа как в школе от физкультуры). Но мне этого не надо, я прогулки люблю (физкультуру не любил).



Происходит это так. Сначала голос командного центра нашего корабля объявляет из стены:



- Собирайтесь по сезону без вещей и документов.



Минут через 15 дверь открывается, тебя обыскивают, и с руками за спиной ты идешь к лестнице. Там дежурный врубает сирену, и она орет все время, пока идешь по лестнице. А дежурный еще очень лихо проводит металлическим ключом по перекладинам перил, отчего получается «ТРРРР», более оглушительное, чем сирена.



На первом этаже есть прогулочные дворы. Тебя заводят в один из них - это на самом деле такая же камера, но вместо крыши у нее решетка. Сверху ходит чувак в тулупе и надзирает за всеми гуляющими. Ему очень холодно. Еще сверху видеокамера и куча колючей проволоки, еще решетки и полоска примерно полтора метра шириной, через которую видно небо. В клеточку. На всю катушку играет радио «Ретро» - громко, это чтобы перекрикиваться было невозможно.



Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую - против.



Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?)



Под обычную музыку я просто иду, а под техно - иду и мотаю головой в такт.



В эти моменты я представляю, что тусуюсь с теми чуваками из знаменитого скетча с Джимом Керри, где они зажигают под What is love. Обожаю это.



Ну и вы тоже слушайте любимую музыку и чаще бывайте на свежем воздухе.

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