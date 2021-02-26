Reuters: авиаудар США по Сирии — сигнал, но не желание серьезного конфликта

США нанесли авиаудары в Сирии по объектам ополченцев, поддерживаемым Ираном. Это стало ответом на ракетные обстрелы американцев в Ираке, передает Reuters. Сирийское телевидение сообщило, что удары были нанесены на рассвете по нескольким целям вблизи сирийско-иракской границы, в результате погибли 17 человек.

Решение Джо Байдена нанести удар только по Сирии, а не по Ираку дает правительству Ирака некоторую передышку, пока оно проводит собственное расследование нападения на американскую базу, в результате которого 15 февраля были ранены граждане США, отмечает Reuters.

«Президент Байден будет действовать для защиты американского контингента и контингента коалиции. В то же время мы действовали осознанно, чтобы снизить эскалацию общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в результате ударов было уничтожено несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом рядом поддерживаемых Ираном групп боевиков.

Источник Reuters в США сказал, что решение о нанесении ударов должно было послать сигнал о том, что, хотя Соединенные Штаты хотели наказать ополченцев, они не хотели, чтобы ситуация переросла в более серьезный конфликт.

Майкл МакКол, главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что удары «напоминают Ирану, его доверенным лицам и нашим противникам по всему миру, что нападения на США недопустимы».