Илья Яшин: Немцов был альтернативой Путину

Я хорошо помню вечер 27 февраля 2015 года. Мы с друзьями сидели в баре и уже собирались домой, когда мне позвонила помощница Немцова. Она сказала, что Бориса убили.

Помню, как долетел на машине до моста, всю дорогу убеждая себя, что это неправда и что помощница всё не так поняла. Помню, как увидел Бориса на мосту: он лежал на спине с открытыми остекленевшими глазами.

Много раз за прошедшие шесть лет я слышал вопрос: зачем властям нужно было его убивать? Чем он был так опасен?

Я объясню.

Немцов сочетал в себе уникальный опыт. Он был ярким оппозиционным политиком и при этом успешно работал на всех уровнях власти. Не просто уличный лидер, но государственный деятель.

Немцов был объединителем оппозиции. Мог отодвинуть на второй план амбиции и найти общий язык с кем угодно.

Немцов обладал несомненным международным авторитетом, который он использовал во благо России.

Немцов не боялся идти на выборы. Достойно принимал поражения, но умел выигрывать даже в безнадежных ситуациях.

Немцов был по-настоящему смелым человеком. Он не сломался после арестов, обысков и провокаций; продолжал гнуть свою линию.

Немцов был живым ответом на вопрос: если не Путин, то кто? Он был альтернативой Путину — и в то же время полной его противоположностью.

Потому и убили.

Мы сделали видео о судьбе Немцова. Там много моих личных воспоминаний и четкое объяснение, почему Борис был так опасен для Путина, почему его физически устранили и почему заказчик убийства до сих пор на свободе.

Посмотрите этот ролик и поделитесь им в своих соцсетях.

А в субботу с 13 до 17 приходите с цветами на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить память нашего погибшего товарища.