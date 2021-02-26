Лукашенко: Ни один мой ребенок президентом не будет после меня

Александр Лукашенко заявил, что ни один из его сыновей не станет его преемником на посту президента.

«Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил Лукашенко.

Сегодня старший сын руководителя Белоруссии Виктор Лукашенко был избран главой Национального олимпийского комитета, это кресло ему уступил отец. При этом он лишился поста помощника президента страны.