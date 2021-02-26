Amnesty International объяснила причины лишения Навального статуса узника совести

«Amnesty International не основывает свои решения о статусе узника совести на тредах в Twitter или лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов. Скорее, это делается на основе доказательств и их тщательного изучения юридическим и политическим департаментом», — заявила международная организация, добавив, что не учитывала требования, которые ложно приписываются оппозиционеру и заявления, которые использовались для его дискредитации.
Ранее в Amnesty International заявили, что причиной лишения Навального статуса стали заявления политика середины 2000-х годов, которые посчитали «достигающими уровня hate speech». Представитель организации Александр Артемьев при этом говорил, что запросы на проверку высказываний Навального могли быть частью кампании по его дискредитации. Оппозиционера лишили статуса узника совести через месяц после его присвоения, об этом стало известно 23 января. «Медиазона» сообщала, что в Amnesty International поступали заявления на проверку его высказываний, и часть из них основывалась на постах в Twitter колумнистки, сотрудничающей с телеканалом RT.
Добавим, сегодня правозащитный центр «Мемориал»* планирует объявить, что не собирается лишать Алексея Навального присвоенного ему в январе статуса политзаключенного. Об этом сообщили «Открытые медиа». Их собеседники в «Мемориале»* назвали решение Amnesty International «невнятным и непрозрачным».
* «Мемориал» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.