Потерялось дело задержанного на акции протеста журналиста Сергея Пархоменко

Симоновский суд Москвы не стал рассматривать административное дело журналиста Сергея Пархоменко, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального 31 января, так как материалы не смогли найти. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

«Дело куда-то потеряли. В суде его нет, и нас отпустили. Потрясающая история», — сказала она. По словам адвоката, в суде не смогли объяснить, где может быть дело, и порекомендовали позвонить им через некоторое время.

На Пархоменко ранее составили протокол об участии в акции, создавшей помехи работе инфраструктуры. Сам он утверждал, что вышел на протесты не как журналист.