Экс-главу МВД Ингушетии задержали по делу о протестах в Магасе весной 2019 года

В Ингушетии задержали бывшего главу МВД республики и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова. Об этом в Facebook сообщил адвокат Магомед Беков.

«Утром он был задержан у себя дома в г. Назрань. Скорее всего, будет водворен в СИЗО - 1 ГУФСИН по КБР города Нальчик. Ахмеду Погорову заочно было предъявлено обвинение, и он был объявлен в международный розыск, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соответственно, после задержания процедура довольно простая, его определят в следственный изолятор, и будут расследовать дело», — написал он.

Погорова обвиняют по делу о столкновении полиции с местными жителями во время протестов в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне, напоминает «Медиазона». Экс-министра заподозрили в организации применения насилия к силовикам. С мая 2019 года Погоров — единственный по «ингушскому делу» — находился в розыске.