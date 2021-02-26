Жанна Немцова анонсировала новые подробности об убийстве Бориса Немцова от журналистов-расследователей

Несколько групп журналистов-расследователей изучают материалы дела об убийстве Бориса Немцова, сообщила его дочь Жанна Немцова. В эфире радио «Эхо Москвы» она отметила, что официальная следственная группа «до сих пор формально работает», но «открылась другая возможность: журналисты-расследователи сегодня подменяют Следственный комитет».

«Я знаю, что сейчас несколько групп журналистов-расследователей изучают повторно материалы дела Немцова, изучают другие источники информации. Я думаю, что мы очень скоро узнаем много новых подробностей», — сказала Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Заказчики преступления не установлены.