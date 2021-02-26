Глобальные расходы на оборону достигли рекордных $1,8 трлн

Несмотря на пандемию коронавируса и последующее сокращение мировой экономики, глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли рекордных $1,83 трлн. Об этом говорится в отчете британского Международного института стратегических исследований (IISS), передает DW. По сравнению с 2019 годом прирост составил 3,9%.

США с тратами на вооружения в размере $738 млрд занимают в перечне IISS первую строчку, на них приходятся почти 40% мировых расходов на эти цели. Показатель Китая существенно ниже — $193,3 млрд, но рост общих военных расходов в азиатском регионе в первую очередь обусловлен увеличением оборонного бюджета КНР.