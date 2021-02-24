Главное в политике за 24 февраля

ГЛАВНОЕ

• До пяти лет колонии и штрафы пяти млн руб. предполагают поправки в законодательство о приравнивании клеветы в отношении ветеранов к реабилитации нацизма, заявила зампред Госдумы Ирина Яровая. При этом речь идет не только об оскорблении живых ветеранов, но и памяти уже ушедших из жизни.

• «Можно ли будет называть Сталина кровавым тираном — ведь никто не может возражать, что он участник войны. Или резко отзываться о Берии — он хоть и осужден, но тоже участник и даже имел маршальское звание, — задается вопросом политолог Алексей Макаркин. — Или же наоборот — есть немалое количество «неправильных», с точки зрения советских патриотов, ветеранов <…> Так что может оказаться, что фигурантами будущего уголовного дела об оскорблении могут оказаться и сталинист, и антисталинист. Впрочем, российская правоприменительная практика не является универсалистской, что может привести к весьма произвольным решениям. Журналист Дмитрий Колезев отмечает, что «может так статься, что «защитниками Отечества» окажутся не только ветераны Великой Отечественной… Но и ветераны других войн и вооруженных конфликтов <…> Напоминаю, что один из принципов сегодняшней российской власти звучит так: любой закон будет использован худшим возможным способом». Политик Николай Ляскин обращает внимание, что ветераны в России живут на грани бедности: «Нищенские пенсии ветеранов — вот настоящие оскорбление. А лживые депутаты единороссы, которые за столько лет не решили проблем с медициной, жильем и не сделали жизнь ветеранов достойной, должны заткнуться и пойти куда подальше». Публицист Николай Подосокорский замечает, что изменение законодательства анонсировано на фоне штрафа в 850 тыс. руб., который суд наложил на Алексея Навального, признав его виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко: «Кажется, они нашли золотую жилу для пополнения госбюджета, ведь ветеранами теперь назначают кого угодно, а заявления об оскорблении от их имени подают проверенные сексоты».

• Пакет репрессивных законов сегодня подписал президент Владимир Путин — ужесточается наказание за неповиновение полиции, нарушения на митингах и неуказание статуса иноагента.

НАВАЛЬНЫЙ

• Об отказе от статуса «узник совести» заявил юрист ФБК*, руководитель проекта «РосПил» Александр Головач — так он отреагировал на решение Amnesty International лишить этого статуса Алексея Навального. Причиной лишения статуса Навального стал ряд его заявлений в 2000-х годах, когда он еще участвовал в «русских маршах» — на них внимание Amnesty International могли обратить люди с RT. Правозащитники подчеркивают, что продолжают считать оппозиционера политзаключенным и требовать его освобождения.

• «Если структура, смысл существования которой заключается в том, чтобы помогать политзаключенным, на основании написанных на бумажке слов делает вещи, которые могут навредить политзаключенным — значит, эта структура умерла, — прокомментировал решение AI Леонид Волков, менеджер сети штабов Навального. — Когда на бумажке записанные «правила», «миссия» и «устав» вступают в противоречия с сутью дела — и побеждают суть дела, это, обычно, бывает на предсмертном этапе существования корпорации». Правозащитник Сергей Давидис называет решение AI «непоследовательным» и «принятым в результате манипулятивной кампании, в которой, судя по всему, соединились усилия кремлевской пропаганды и некоторых недалеких западных левых активистов — поклонников СССР и Сталина». AI лишала статуса «узника совести» и Нельсона Манделу, а позже присваивала ему почетные звания, вручала награды и устраивала в его честь торжественные мероприятия, напоминает политолог Аббас Галлямов. Он также отмечает, что «если уж российские власти признают решение Amnesty по Навальному в части статуса «узник совести», то им стоит признать его и в части решения объявить дело против оппозиционера «политически мотивированным». Узником совести признавали и Эдуарда Лимонова, который не скрывал свои националистические взгляды, пишет политик Юлия Галямина: «Чтобы судить о безупречности репутации — надо самим быть безупречными. Логика, последовательность и признание своих ошибок. Очень хочется, чтобы они были у всех».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• На 40% увеличился госдолг России в 2020 году — он достиг 18,99 трлн руб., подсчитали в Счетной палате.

• Меньше на тысячу стало россиян, чье состояние превышает $30 млн, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank.

• К спуску на воду готовится новая яхта для Романа Абрамовича — стоимость 145-метрового судна Solaris может доходить до €450 млн.

РОССИЯ И МИР

• Грузия открывает границу для граждан России с 1 марта — для визита нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус.

• Самая опасная кибератака в истории США была организована хакерами из российской разведки, заявили специалисты компании Microsoft.

• Главы СК, ФСИН, Росгвардии и Генпрокуратуры попадут под санкции ЕС за преследование Навального, говорят источники Reuters.

* ФБК — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.