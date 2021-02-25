Минобороны РФ: «Искандеры» в Нагорном Карабахе не применялись

Шествие сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване закончилось. Он заявил, что сегодняшняя миссия властей выполнена, передает Sputnik Армения.

«Мы с этой минуты прекращаем акции протеста и призываем наших коллег из оппозиции сделать то же самое и сесть за стол переговоров с нами», — сказал Пашинян.

Тем временем внеочередное заседание парламента страны, которое инициировала оппозиционная фракция «Процветающая Армения» для обсуждения внутриполитической ситуации и отмены военного положения, не состоялось из-за отсутствия депутатов от правящего блока «Мой шаг».

Между тем, как заявили в Минобороны России, Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе комплексы «Искандер», высказывания о которых стали поводом к началу политических волнений в Армении.

«Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Судя по всему, Пашиняна «ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», считают в Москве.