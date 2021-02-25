Алексея Навального этапировали из московского СИЗО

Политика Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН России в неизвестном направлении. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, в Twitter. Другой защитник политика Ольга Михайлова сказала ТАСС, что после прибытия Навального на место назначения о его месте нахождения должны сообщить родственникам.

Алексея Навального заключили в СИЗО после задержания по прилете из Германии в середине января, где он проходил лечение после отравления. ФСИН потребовала заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд требование удовлетворил.