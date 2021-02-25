Пашинян на митинге приказал армии вернуться к своей работе

Армию попытались втянуть в антинародный и антиконституционный процесс, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга своих сторонников. Он приказал солдатам и офицерам заниматься своим делом — защитой границ страны, передает Sputnik Армения.

«Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — заявил Пашинян.

По словам премьера, народ никогда не позволит военного переворота в стране. При этом он отметил, что «власть, которая долгие годы обогащалась за счет армии (подразумеваются годы правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна), сегодня все еще сохраняет свое влияние в вооруженных силах».

Оппозиция проводит в Ереване свой митинг, где выступает в поддержку военных.

Собравшиеся на площади Свободы люди скандируют "Армия", "Армения без Никола" pic.twitter.com/Ln1X8N3uIT — David Galstyan (@Aeternum7) February 25, 2021

Сегодня Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Это произошло после того, как он снял с должности первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о невзорвавшихся «Искандерах». В ответ Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики. Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Оника Гаспаряна с должности. Документ пока не подписал президент страны.