Гражданина ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России

По сообщению ведомства, мужчина имел доступ к планам объектов бундестага и не позднее промежутка с конца июля по начало сентября 2017 года по своей инициативе передал данные российским спецслужбам. Информацию он сохранил в виде pdf-документов на отдельном носителе, отдав его сотруднику российского посольства в Берлине. Сообщается, что представитель российской стороны по основной должности работает в ГУ Генштаба ВС РФ (прежнее название — ГРУ). Другие детали дела не раскрываются.
«Шпигель» сообщает, что подозреваемый — 55-летний Йенс Ф. Он является бывшим офицером 9-й танковой дивизии Национальной народной армии ГДР. С 1984 по 1990 год он мог неофициально работать сотрудником Штази.