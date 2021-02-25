Активисты SERB снова разрушили мемориал на месте убийства Немцова

В Москве снова разрушили мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова. Ранее волонтеры сообщали о полицейских проверках и задержании.

В Twitter-аккаунте проекта «Немцов мост» говорится, что цветы и фотографии унесли с места активисты движения SERB. Перед этим, пишет «МБХ Медиа», на этом месте задержали активиста Григория Саксонова, он находится в ОВД «Китай-город».

Днем ранее волонтеры, дежурившие у мемориала, жаловались на полицейские проверки. Активистов и прохожих проверяли на предмет неоплаченных штрафов.

До этого мемориал на Большом Москворецком мосту разрушили в ночь с 19 на 20 февраля, место убийства политика огородили забором. Волонтеры восстановили его и решили вернуться к постоянному дежурству на этом месте. Ранее сообщалось, что полиция запретила возлагать там цветы и угрожала задержаниями тем, кто это делал.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. В него попали четыре пули. В 2017 году суд присяжных признал виновными фигурантов дела, пятерых уроженцев кавказских республик. Во время следствия некоторые из них сообщали о пытках, еще один погиб при задержании. Подозреваемые не признали вины и в 2018 году обратились в ЕСПЧ.

27 февраля пройдет акция памяти Бориса Немцова. Все желающие смогут оставить цветы на месте убийств. Организаторы мероприятия рассчитывают, что оно пройдет без конфликтов с полицией и советуют приходить в медицинских масках и без плакатов.