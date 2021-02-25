Главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой отменили домашний арест и заменили меру пресечения на запрет определенных действий. «Она должна находиться дома с 20 до 8 часов. В остальное время — свободный человек», — отметили в профсоюзе.

Васильева обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января. По этому делу также проходят Любовь Соболь, Олег Навальный, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, политик Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн. Соболь и Степанова Мосгорсуд сегодня оставил под домашним арестом.



23 января 2021 года в Москве и в других городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального и против действующей власти. Число задержанных по России превысило 4 тыс. человек, а после митингов было возбуждено несколько уголовных дел.