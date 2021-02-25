Навальному присуждена премия Женевского форума по правам человека

Алексею Навальному присуждена премия мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Об этом сообщили сторонники политика. Вручение награды состоится в июне.

Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года во время заседаний Совета ООН по правам человека. Ежегодно вручают премию за мужество и премию за права женщин. «Эти награды вручаются выдающимся людям, проявившим храбрость и стойкость в отстаивании ценностей нашего Саммита. Лауреаты конкурса бросают вызов статус-кво в своих сферах влияния и отстаивают права человека во всем мире», — говорится на сайте форума.

Премию за мужество в 2020 году получил Бирам Дах Абейд, лидер борьбы с рабством в Мавритании, в 2019 — Дхондуп Вангчен, бывший политический заключенный и тибетский режиссер, а в 2018 — российский политик, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.