Правозащитники попросили Совет Европы выступить в защиту Навального

Обращение опубликовано на сайте организации. Там сообщается, что нужно требовать от властей РФ отмены приговора суда от 30 декабря 2014 года. Напомним, по этому делу Алексею Навальному по возвращении в Россию заменили условный срок на реальный. Суд мотивировал это тем, что, находясь на лечении в Германии после отравления, политик не отмечался в УФСИН.
В обращении «Мемориала»* говорится о нарушении ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по которой заявители «должны иметь возможность предвидеть, какие из их действий могут привести к уголовному преследованию, а уголовное право не должно применяться расширительно в ущерб интересам обвиняемых». Эти нарушения ЕСПЧ ранее установил в деле Навальных, признав, что их осудили за «деятельность, неотличимую от коммерческой». Также в обращении говорится о том, что Кабинет министров СЕ должен рекомендовать России изменить законодательство. Это нужно для того, чтобы отмена приговора и пересмотр дела были бы обязательными во всех случаях, где выявлено подобное нарушение.
В 2018 году Верховный суд РФ возобновил производство по уголовному делу, и правозащитники считают это нарушением Конвенции. По ней, «российские органы власти и суды не имеют права оспаривать выводы ЕСПЧ, а должны лишь устанавливать наиболее подходящее средство для устранения найденных нарушений».
Ближайшая сессия Кабинета министров Совета Европы пройдет с 9 по 11 марта.
«Мемориал»* — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.